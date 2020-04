Psa: ricavi trimestrali giù, ma confermati target operativi

Daniela La Cava 21 aprile 2020 - 09:48

MILANO (Finanza.com)

Ricavi trimestrali in calo per Psa, il gruppo francese dell'auto. Il fatturato del primo trimestre 2020 è sceso del 15,6% a 15,2 miliardi di euro, mentre ricavi della divisione automotive hanno messo a segno una flessione del 15,7% a 11,9 miliardi. Nei primi tre mesi dell'anno le vendite di auto si sono attestate a 627mila unità.Per quanto riguarda le prospettive per il mercato dell'auto, nel 2020 il gruppo stima un netto peggioramento rispetto alle ultime previsioni, con un calo del 25% in Europa, del 10% in Cina, del 25% in America Latina e del 20% in Russia. "Le prospettive sono difficili da valutare oggi e dipenderanno dalla portata, dalla durata e l'estensione geografica della crisi di Covid-19, così come dalle azioni prese dai Paese in questione", si legge in una nota.Sebbene il quadro sia in peggioramento, il gruppo Psa ha mantenuto invariato l'outlook operativo con il margine operativo adjusted per la divisione automotive in media del 4,5% per il periodo 2019-2021.