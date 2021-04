LVMH inizia l'anno bene, ricavi in aumento più del previsto nel I trimestre

Valeria Panigada 14 aprile 2021 - 08:24

MILANO (Finanza.com)

Ilcolosso francese del lusso LVMH ha registrato un forte aumento del fatturato nel primo trimestre dell'anno, nonostante le misure di contenimento legate al coronavirus. Nel periodo gennaio-marzo, il gruppo proprietario di oltre 70 marchi ha riportato ricavi pari a 14 miliardi di euro, in aumento del 32% rispetto all'anno prima (+30% su base organica), facendo meglio delle attese del mercato. Anche nel confronto con il 2019, anno non falsato dal Covid, il dato è in rialzo (+8%). Un risultato che segna il ritorno alla crescita dopo diversi trimestri in calo a causa della pandemia. Tutte le attività del gruppo hanno evidenziato una buona performance, ad eccezione dell'unità duty free negli aeroporti, ancora in difficoltà a causa delle misure che limitano i viaggi, sottolinea LVMH.