LVMH in vetta Cac40 dopo vendite oltre attese

Daniela La Cava 10 ottobre 2019 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Scatto rialzista per LVMH che posiziona in vetta all'indice francese Cac40. Il titolo del colosso francese del lusso avanza di oltre il 4,5% a 372,85 euro all'indomani della pubblicazione dei dati sulle vendite migliori delle attese. In particolare, LVMH ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con ricavi in rialzo a 13,32 miliardi di euro, battendo il consensus Bloomberg che indicava ricavi complessivi per 12,88 miliardi. Nei primi 9 mesi dell'anno il big del lusso ha visto il giro d'affari salire del 16% a 38,4 miliardi di euro."Gli Stati Uniti e l'Europa stanno registrando una buona crescita nel trimestre, così come l'Asia, nonostante il difficile contesto di Hong Kong", si legge in una nota.