Kering sale in Borsa: conti 2019 in rialzo sostenuti da Gucci. Dividendo sale a 11,5 euro

12 febbraio 2020

Kering alza il velo sui conti 2019 in rialzo sostenuti da Gucci, con un dividendo in crescita del 10%. Il big francese del lusso ha annunciato di avere archiviato il 2019 con ricavi in aumento del 16,2% a 15,88 miliardi di euro (+13,3% su base comparabile), e con un utile operativo ricorrente che è salito del 19,6% a 4,78 miliardi, di poco superiore al consensus Bloomberg che indicava un dato pari a 4,73 miliardi. Crescita a doppia cifra anche per l'Ebitda che è salito del 18,3% a 6,02 miliardi, mentre l'utile netto è sceso di oltre il 37% a 2,31 miliardi ma riflette 1,25 miliardi di tasse pagate nel 2019 in Italia in scia all'accordo dello scorso maggio con l'Agenzia delle Entrate.Nel solo quarto trimestre il gruppo guidato da François-Henri Pinault ha visto il fatturato salire del 13,8% a 4,36 miliardi (+11,4% su base comparabile), con Gucci che ha realizzato vendite per 2,64 miliardi di euro (+10,5% su base comparabile). Il mercato si attendeva per Gucci una crescita delle vendite a perimetro costante pari a circa l'8,6%.Il consiglio di amministrazione di Kering intende proporre un dividendo di 11,5 euro per azione, in crescita del 10 per cento. Numeri che permettono a Kering di imboccare la strada rialzista in Borsa: il titolo sta salendo di circa il 2,2% a 575,40 euro.