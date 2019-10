Kering: balzo del titolo a Parigi dopo la buona trimestrale

Valeria Panigada 25 ottobre 2019 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

Balzo del titolo Kering sulla Borsa di Parigi all'indomani della trimestrale, diffusa ieri a mercato chiuso. In una seduta intonata alla prudenza, il titolo del gigante del lusso, che conta tra i suoi marchi anche Gucci e Bottega Veneta, segna un balzo di quasi 8 punti percentuali a (+7,7%) muovendosi in area 509 euro.Nel terzo trimestre dell'anno Kering ha riportato ricavi pari a 3,88 miliardi di euro, in rialzo del 14% (+11,6% su base comparabile), facendo meglio dei 3,84 miliardi stimati dagli analisti. Tra i suoi marchi, Gucci è stato tra i migliori registrando un aumento del fatturato su base comparabile del 10,7% a 2,37 miliardi. Meglio delle attese ferme a 2,33 miliardi con una crescita prevista dell'8,9%. I numeri snocciolati da Kering spazzano via dall'intero settore del lusso i timori degli analisti legati alle tensioni a Hong Kong, uno dei principali mercati per questo comparto.