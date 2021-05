Iliad: fatturato cresce del 33,6% a 1,85 mld nel I trimestre, bene anche l'Italia (+25,1%)

Daniela La Cava 18 maggio 2021 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Iliad ha mandato in archivio il primo trimestre 2021 con un fatturato in rialzo del 33,6% a 1,85 miliardi di euro, mancando però di poco il consensus Bloomberg che indicava 1,88 miliardi. In Francia, il principale mercato del gruppo, Iliad ha visto il suo giro d'affari salire del 2,4% a quota 1,263 miliardi. Ricavi in crescita anche in Italia, dove Iliad è presente dal 2018, con i ricavi che sono aumentati del 25,1% a quota 188 milioni.