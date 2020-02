BNP Paribas: utili e ricavi in deciso aumento nel IV trimestre 2019, dividendo di 3,10 euro

Valeria Panigada 5 febbraio 2020 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale in forte crescita per BNP Paribas. La banca francese ha chiuso il quarto trimestre del 2019 con un utile netto di 1,85 miliardi di euro, in progresso del 28,2%, mentre i ricavi sono aumentati dell'11,5% a 11,33 miliardi. Per quanto riguarda la solidità, il common equity Tier 1 si è attestato a fine 2019 a 12,1%, in rialzo di 40 punti base rispetto a inizio 2019. Alla luce di questa performance, BNP Paribas ha deciso che distribuirà un dividendo di 3,10 euro, più alto del 2,6% rispetto a quello dell'anno prima.Per il 2020, l'istituto rimane però cauto alla luce dei bassi tassi della Bce, limando la stima del tasso di rendimento sul patrimonio netto tangibile (Rote) per quest'anno al 10% dal precedente 10,5%. "L'adeguamento delle politiche monetarie nell'estate del 2019 ha generato un contesto di tassi più sfavorevole di quello previsto all'inizio del 2019 - si legge nella nota - Il risultato sugli interesse delle banche della zona euro è quindi colpito".