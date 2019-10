Canon: profitti trimestrali giù del 42,7%

Daniela La Cava 28 ottobre 2019 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

Cali a doppia cifra per gli utili trimestrali di Canon. Il big tecnologico giapponese ha archiviato il terzo trimestre con i profitti che sono scivolati del 42,7% a 26,52 miliardi di yen (pari a circa 244 milioni di dollari), mancando le attese del mercato ferme a 35,67 miliardi. Nel periodo in esame sono scesi anche i ricavi che si sono attestati a 869,5 miliardi (-6,2% a/a), mancando anche il questo caso il consensus FactSet pari a 891,89 miliardi.Rivista al ribasso la guidance per l'intero 2019, con il fatturato atteso in flessione dell'8,3% rispetto al -5,2% indicato in precedenza e con gli utili che dovrebbero flettere del 45% (-37% la stima passata).