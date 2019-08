Baidu: giù i profitti trimestrali, ricavi oltre le attese

Daniela La Cava 20 agosto 2019 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Trimestre in calo per Baidu. Il gruppo tech asiatico, conosciuto anche come la Google cinese, ha annunciato di avere chiuso il secondo trimestre con profitti in calo del 62% a 2,41 miliardi di yuan (pari a circa 342 milioni di dollari) rispetto ai 6,4 miliardi al 30 giugno 2018 e con i ricavi che sono aumentati dell'1,4% a 26,33 miliardi (+9% t/t), superando i 25,8 miliardi indicati dal consensus raccolto da FactSet. Si tratta tuttavia della crescita più debole degli ultimi due anni.Alla luce dell'attuale situazione macroeconomica, Baidu ha dichiarato di aspettarsi continue pressioni nel trimestre in corso, con i ricavi che potrebbero attestarsi tra 26,9-28,5 miliardi (-5% e +1%).