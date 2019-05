Baidu chiude primo trimestre in perdita

Daniela La Cava 17 maggio 2019 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Trimestrale in perdita per la cinese Baidu. Il gruppo, il principale motore di ricerca in lingua cinese, ha chiuso il primo trimestre del 2019 con un rosso di 327 milioni di yuan (pari a circa 42 milioni di euro), mentre i ricavi complessivi sono aumentati del 15% a 24,12 miliardi rispetto ai 20,91 miliardi di un anno fa."Nonostante le politiche governative, ci attendiamo che nel breve termine, il marketing online si troverà ad affrontare un ambiente difficile", ha dichiarato Herman Yu, direttore finanziario di Baidu. Per il trimestre in corso il gruppo tech cinese si attende ricavi compresi tra 25,1-26,6 miliardi.Baidu ha infine ha annunciato le dimissioni di Hailong Xiang, vicepresidente responsabile del business dei motori di ricerca, che ha trascorso 14 anni in azienda. Nel pre-mercato a Wall Street Baidu perde quota, con una contrazione di quasi l'11%.