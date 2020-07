Ubs: utili calano nel II trimestre, ma vanno oltre attese sostenuti da divisione investment

Daniela La Cava 21 luglio 2020 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Utili trimestrali in calo per la svizzera Ubs, ma migliori delle attese grazie alle performance della divisione investment. In particolare, il colosso bancario elvetico ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto attribuibile agli azionisti di 1,23miliardi di dollari (in calo dell’11% su base annua), con un utile diluito per azione che è sceso del 9% a 0,33 dollari. Nl corso del trimestre si è distinta l'area Investment Bank che ha registrato un utile ante imposte di 612 milioni, in aumento del 43% su base annua, grazie al volume maggiore di attività dei clienti nel settore global markets e alla robusta performance di global banking.Ubs ha fatto inoltre sapere che sono state registrate perdite nette su crediti per un valore totale pari a 272 milioni, di cui 110 milioni in Personal & Corporate Banking, 78 milioni in Investment Bank, 64 milioni in Global Wealth Management e 20 milioni in Non-core and Legacy Portfolio. I risultati vengono messi a confronto con le attese del mercato che stimava profitti per 973 milioni e perdite su crediti per 256 milioni. Sergio Ermotti, ceo di Ubs, sottolinea che: "La forza, la resilienza e la diversificazione del nostro modello di business integrato sono state nuovamente confermate dai solidi risultati del secondo trimestre e dall’eccellente primo semestre".Per quanto riguarda le prospettive, nella nota odierna Ubs scrive: "Alla luce della continua incertezza relativa alla pandemia, è ragionevole aspettarsi, per il secondo semestre 2020, elevate perdite su crediti a livello di Gruppo, ma comunque inferiori rispetto a quelle viste nel primo semestre. La maggior parte delle nostre esposizioni creditizie riguarda i nostri clienti Global Wealth Management o si trova in Svizzera e il nostro portafoglio crediti è di alta qualità. Le efficaci misure di gestione della crisi aiuteranno la Svizzera a superare lo shock economico. Il rialzo dei mercati all’inizio del trimestre sosterrà i proventi ricorrenti da commissioni".