Telefonica: perdita trimestrale per 443 mln, ma conferma outlook e dividendi per il 2019

Daniela La Cava 5 novembre 2019 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Telefonica ha annunciato di avere archiviato il terzo trimestre con i ricavi che sono saliti dell'1,7% a 11,9 miliardi di euro, in linea con il consensus Bloomberg. Una performance positiva, precisa la società, grazie al miglioramento in Spagna, Brasile e Germania e all'accelerazione nel Regno Unito, nonostante il negativo effetto cambi.Nel periodo luglio-settembre la compagnia telefonica spagnola ha tuttavia mostrato una perdita di 443 milioni rispetto agli utili di 1,14 miliardi conseguiti nell'analogo periodo nel 2018. Un dato, si legge in una nota, che è stato influenzato soprattutto dall'accantonamento per costi di ristrutturazione del terzo trimestre.Telefonica ha infine confermato l'outlook per il 2019 e la sua politica di dividendi per l'anno in corso.