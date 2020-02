Spotify, verso avvio in rosso a Wall Street dopo debole outlook

Daniela La Cava 5 febbraio 2020 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Spotify si prepara a iniziare la seduta odierna in rosso a Wall Street. Nel pre-mercato il titolo del big della musica in streaming indietreggia di quasi il 3%, con gli operatori che si stanno soffermano soprattutto sull’outlook per il trimestre in corso, al di sotto delle attese.Nel dettaglio Spotify si attende per il primo trimestre 2020 una perdita operativa compresa tra 65 milioni di euro e 115 milioni rispetto al rosso di 53,5 milioni del consensus Bloomberg. Per quanto riguarda i risultati del quarto trimestre i ricavi sono saliti del 24% a 1,855 miliardi, con una perdita operativa di 77 milioni rispetto al risultato positivo di 94 milioni al 31 dicembre 2018.