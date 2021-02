Roche aumenta il dividendo dopo crescita degli utili nel 2020

Valeria Panigada 4 febbraio 2021 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Roche aumenta il dividendo dopo aver registrato una crescita dei suoi utili nel 2020. Il gruppo farmaceutico svizzero ha riportato nel 2020 un utile netto di 15,1 miliardi di franchi, in rialzo del 7% rispetto ai 14,1 miliardi del 2019, mentre i ricavi si sono attestati a 58,3 miliardi di franchi, in calo del 5%, penalizzati dalla forza della moneta svizzera (a tassi di cambio costanti si è evidenziato un aumento dell'1%). Alla luce di questa performance, Roche ha proposto di aumentare il dividendo a 9,10 franchi. Per il 2021, il gruppo prevede che utili e vendite cresceranno a tassi di cambio costanti.