Richemont: utile balza a 1,2 mln nel 2020/21, vendite calano dell'8%

Daniela La Cava 21 maggio 2021 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Richemont, big svizzero del lusso, ha annunciato di avere chiuso l'esercizio 2020/2021 con un utile in crescita del 38% a 1,2 miliardi di euro, mentre le vendite sono calate dell'8% a 13,14 miliardi. Nell'ultimo trimestre dell'esercizio le vendite sono rimbalzate e fanno ben sperare per una ripresa per l'esercizio in corso. In particolare, le vendite trimestrali hanno mostrato una crescita del 36% rispetto al +26% indicato dagli analisti grazie alle buone performance in Cina. Sulla Borsa svizzera il titolo sale di circa il 4 per cento.