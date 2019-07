Philips: vendite migliori delle attese nel II trimestre

Daniela La Cava 22 luglio 2019 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Vendite migliori delle attese nel secondo trimestre del 2019 per Philips. Il gruppo olandese ha alzato il velo questa mattina sui risultati trimestrali che vedono le vendite attestarsi a 4,67 miliardi di euro, con un rialzo del 6% a perimetro costante. Il mercato si attendeva una crescita del 4,5 per cento. In linea con le aspettative l'Ebita rettificato, ossia al netto delle poste non ricorrenti, che ha mostrato un rialzo del 14% a 549 milioni, mentre l'utile netto è stato pari a 246 milioni rispetto ai 2 milioni dell'analogo periodo nel 2018.