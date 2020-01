Philips: fatturato trimestrale sale, giù utile operativo

Daniela La Cava 28 gennaio 2020 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Philips ha annunciato i risultato del quarto trimestre 2019 che vedono il fatturato salire a 6 miliardi di euro e l'utile netto generato dalle attività correnti attestarsi a 550 milioni rispetto ai 723 milioni nel quarto trimestre del 2018. L’utile operativo è sceso a 730 milioni contro i 769 milioni dell'analogo periodo nel 2018. Gli utili per azione generati dalle attività correnti sono stati pari a 0,61 euro, mentre su base rettificata l'Eps è aumentato del 9% rispetto al quarto trimestre del 2018, salendo a 0,83 euro. Il gruppo intende proporre un dividendo di 0,85 euro per azione sui risultati del 2019."Guardando al 2020, continuiamo a vedere rischi geopolitici ed economici. Puntiamo a un incremento del 4-6% delle vendite su base comparabile e a un miglioramento del margine Ebita rettificato di circa 100 punti base, con un andamento della performance previsto in miglioramento nel corso dell’anno", ha detto Frans van Houten, ceo del gruppo.Tra gli aggiornamenti societari, Philips ha fatto sapere di avere avviato un processo per rivedere le opzioni di ownership del business 'Domestic Appliances'.