Nokia: risultati trimestrali migliori delle attese, ma previsioni fosche per il 2021. Titolo giù

Valeria Panigada 4 febbraio 2021 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Nokia ha snocciolato risultati trimestrali migliori delle attese, ma anche previsioni più fosche per l'anno in corso che pesano sul titolo in Borsa. In un contesto di mercato improntato al rialzo, l'azione Nokia cede l'1,6% sul listino di Helsinki. Nel quarto trimestre del 2020 il gruppo finlandese ha visto il suo fatturato diminuire del 5% a 6,57 miliardi di euro, mentre gli analisti si aspettavano in media una cifra pari a 6,42 miliardi. Il gruppo ha annunciato anche un utile sottostante di 0,14 euro per azione, contro 0,15 euro nel quarto trimestre del 2019 e un consenso meno ottimista pari a 0,11 euro. Per il 2021, Nokia prevede che i ricavi saranno compresi tra 20,6 e 21,8 miliardi di euro, rispetto ai 21,9 miliardi nel 2020.