Lego: semestrale in crescita, fatturato sale del 7%

Daniela La Cava 2 settembre 2020 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Lego ha alzato il velo sui risultati del primo semestre che si è chiuso il 30 giugno 2020. Il fatturato del gruppo danese dei 'mattoncini colorati' è cresciuto del 7%, toccando i 15,7 miliardi di corone danesi. Le vendite sono aumentate del 14% rispetto al primo semestre 2019 come è aumentata la quota di mercato a livello globale. L'utile operativo è stato di 3,9 miliardi di corone danesi, con un aumento dell'11% rispetto al 2019."Gli ottimi risultati sono stati resi possibili grazie al lavoro del nostro incredibile team. Quando il COVID-19 ci ha costretto alla chiusura di negozi e uffici, i nostri colleghi hanno fatto tutto il possibile per lavorare in sicurezza e portare il gioco ai bambini e alle famiglie di tutto il mondo", ha dichiarato Niels B. Christiansen, ceo di Lego.