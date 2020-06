H&M: perdita trimestrale su impatto Covid-19, giù del 50% le vendite

Daniela La Cava 26 giugno 2020 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

L'effetto Covid-19 si fa sentire sui conti trimestrali di Hennes & Mauritz (H&M). Il gruppo svedese dell'abbigliamento ha annunciato questa mattina i risultati del secondo trimestre che vedono una perdita pari a 5 miliardi di corone svedesi (pari a circa 476,3 milioni di euro) rispetto all'utile di 4,57 miliardi di un anno fa e le vendite scivolare del 50% a 28,7 miliardi. "Durante il trimestre i negozi sono stati temporaneamente chiusi in molti mercati; e a metà aprile circa l'80% dei negozi del gruppo era temporaneamente chiuso", si legge in una nota del gruppo. Di contro, sono cresciute del 36% (in valuta locale) circa le vendite online.H&M ha aggiunto che nel periodo dal primo al 24 giugno, le vendite hanno mostrato una flessione del 25% in valuta locale. Attualmente 350 negozi, che rappresentano il 7% del numero totale di negozi, restano chiusi e un gran numero di negozi ha ancora restrizioni locali e orari di apertura limitati. In totale sono aperti 48 dei 51 mercati online del gruppo.