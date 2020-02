Credit Suisse: utile 2019 balza a 3,4 mld di franchi

Daniela La Cava 13 febbraio 2020 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Credit Suisse annuncia i risultati finanziari per il 2019, a meno di una settimana dalle dimissioni del ceo Tidjane Thiam che è stato sostituito da Thomas Gottstein alla guida del gruppo finanziario svizzero, in scia la cosiddetto scandalo spionaggio."Non ero a conoscenza del pedinamento di due ex colleghi. Non c'è dubbio che la vicenda ha danneggiato Credit Suisse, causando incertezza e sofferenza. Mi dispiace per quello che è successo e non sarebbe mai dovuto accadere", ha dichiarato nei giorni scorsi Thiam che lascerà ufficialmente la carica di a.d. a partire da domani.Tornando ai conti, per Credit Suisse il 2019 si è chiuso con un utile netto di 3,4 miliardi di franchi svizzeri, in crescita del 69% rispetto ai 2 miliardi del 2018, e con un utile pre-tasse rettificato di 5 miliardi (+18% a/a).