Abn Amro: utile giù del 24% nel terzo trimestre

Daniela La Cava 13 novembre 2019 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

Utili trimestrali in flessione per Abn Amro. Il gruppo bancario olandese ha annunciato di avere chiuso il terzo trimestre del 2019 con un utile netto di 558 milioni di euro, mostrando una flessione del 24% rispetto ai 738 milioni registrati nell'analogo periodo nel 2018. In calo anche il risultato operativo che ha mostrato un -22% nel penultimo trimestre dell'anno, attestandosi a 854 milioni."Il terzo trimestre è stato un trimestre misto", ammette l'a.d. Kees van Dijkhuizen. "Restiamo concentrati sull'esecuzione della nostra strategia e abbiamo continuato a fornire buoni risultati finanziari, con return on equity dell'11%", aggiunge il manager sottolineando tuttavia che "il settore si trova a affrontare grandi sfide, compreso il continuo contesto di bassi tassi di interesse".