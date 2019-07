BofA: utile II trimestre sale a 7,3 mld$, ricavi per 23,1 mld

Daniela La Cava 17 luglio 2019 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

Bank of America (BofA) si muove in ribasso nel pre-mercato a Wall Street dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2019. Nel dettaglio, la banca ha registrato nel periodo aprile-giugno utili per 7,3 miliardi di dollari, ossia 74 centesimi per azione, rispetto ai 6,78 miliardi, ossia 63 centesimi, realizzati nell'analogo periodo nel 2018. I ricavi totali sono aumentati del 2% a 23,08 miliardi. Il consensus FactSet stimava utili per azione (Eps) di 71 centesimi e un fatturato di 23,11 miliardi.