Sesa: ricavi FY 2022 superano le aspettative a 2,39 mld, presentato il nuovo Piano Welfare

Sesa ha raggiunto ricavi consolidati per 2,39 miliardi di euro (+17,3%) nell’esercizio che si è chiuso il 30 aprile 2022, superiori al consensus degli analisti (2,3 mld) e al trend del mercato italiano IT (+7%). L’operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business realizza così per il terzo anno consecutivo una crescita dei ricavi consolidati pari a circa il 15% annuale.

Sesa ha inoltre approvato il nuovo Piano di Welfare per l’anno 2022/2023 che segna un ulteriore rafforzamento del precedente, con investimenti e iniziative in ambiti quali diversità e genitorialità, benessere dei lavoratori, sostenibilità ambientale e work-life balance. Le agevolazioni e le iniziative del Piano sono fruibili mediante l’accesso ad una piattaforma digitale interamente dedicata ai servizi di Welfare e sono sostenute da Fondazione Sesa, organizzazione no profit orientata ad attività filantropiche.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa, ha dichiarato: “In uno scenario in cui evoluzione digitale e trasformazione verso la sostenibilità costituiscono paradigmi centrali per imprese ed organizzazioni, l’esercizio al 30 aprile 2022 si chiude con una forte crescita di ricavi, confermando il nostro ruolo di operatore di riferimento del settore e la nostra capacità di aggregazione, integrazione e sviluppo di competenze digitali”.