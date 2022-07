Iveco: ricavi a 3,37 miliardi nel secondo trimestre 2022

Iveco ha riportato nel secondo trimestre 2022 ricavi consolidati pari a 3.371 milioni di euro, in crescita dell’1,5%. I ricavi netti delle Attività Industriali risultano pari a 3.329 milioni di euro, in crescita dell’1,1% principalmente per effetto di migliori prezzi. L’EBIT adjusted del trimestre è pari a 118 milioni di euro dai 126 milioni di euro nel secondo trimestre 2021 con un margine del 3,5% (3,8% nel secondo trimestre 2021).L’EBIT adjusted delle Attività Industriali è pari a 91 milioni di euro

(110 milioni di euro nel secondo trimestre 2021), con i migliori prezzi che quasi compensano i maggiori costi delle materie prime e dell’energia.

L’utile netto adjusted si attesta a 60 milioni di euro (in calo dai 77 milioni di euro nel secondo trimestre 2021), che esclude un impatto negativo post imposte pari a 15 milioni di euro derivante dalla prima adozione della contabilità per iperinflazione in Turchia.