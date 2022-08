Illimity, trimestrale positiva: utile netto a 15,8 milioni (+6% a/a) – Errata Corrige

In parziale rettifica di quanto riportato nella notizia delle 09:14 di oggi dal titolo “Illimity, trimestrale positiva: utile netto a 15,8 milioni (+6,8% a/a)”, si precisa la percentuale di rialzo degli utili è stata pari a +6% su base annua e non come erroneramente indicato +6,8% a/a. Ci scusiamo con i lettori.

Di seguito la versione corretta della notizia:

Illimity, trimestrale estremamente positiva: utile netto a 15,8 milioni (+6% a/a)

illimity prosegue il proprio percorso di crescita registrando il miglior trimestre di sempre in termini di volumi di business e ricavi. L’utile netto è arrivato a 15,8 milioni di euro (+6% a/a), che porta a 31,5 milioni di euro il risultato netto del semestre (+15% rispetto al 2021).

Corrado Passera, CEO e Fondatore di illimity, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dei solidi risultati riportati nel secondo trimestre dell’anno, il migliore di sempre in termini di generazione di business. La robusta pipeline per i prossimi mesi conferma la dinamicità di tutte le Divisioni, pronte a cogliere le opportunità connesse alla costante espansione dei nostri mercati di riferimento.