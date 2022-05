Volkswagen: ricavi primo trimestre 2022 sotto le attese, utile raddopiato

Titta Ferraro 4 maggio 2022 - 09:08

Nel primo trimestre 2022 il gruppo Volkswagen ha riportato ricavi per 62,74 miliardi di euro, in crescita dello 0,6% anno su anno. Il consensus Bloomberg indicava ricavi per 63,54 mld.Le consegne sono state pari a 1,9 mln di vetture, in calo del 22%. L'utile è invece balzato a 6,56 mld di euro, più che raddoppiato dai 3,24 mld dell'analogo trimestre 2021. L'utile operativo prima degli special item è stato di 8,5 miliardi, inclusi gli effetti positivi principalmente dalle attività di hedging delle materie prime.