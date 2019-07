Vodafone Italia: nel I trimestre ricavi da servizi calano al 3,8%, pesa concorrenza su settore mobile

Daniela La Cava 26 luglio 2019 - 11:06

MILANO (Finanza.com)

Vodafone Italia ha annunciato i risultati del primo trimestre chiuso al 30 giugno 2019 che vedono i ricavi da servizi in calo del 3,8% a 1.198 milioni di euro, ma in miglioramento rispetto all'ultimo trimestre dell'esercizio fiscale passato chiuso un -7%. La performance del trimestre, si legge in un comunicato del gruppo, risulta ancora influenzata dalle dinamiche competitive sul segmento mobile, parzialmente compensate dalla crescita dei ricavi e della base clienti di rete fissa. I ricavi da servizi di rete fissa sono pari a 293 milioni di euro (+9,2%). Continua la crescita dei clienti di rete fissa che raggiungono 3 milioni di clienti, di cui 2,8 milioni in banda larga, in crescita del 9,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (+248.000). Per quanto riguarda i clienti che hanno scelto la fibra Vodafone hanno raggiunto quota 1,8 milioni, in crescita del 38,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (+487.000 clienti). E i servizi in fibra sono disponibili in 2.444 città italiane, di cui 75 coperte dalla fibra fino a 1 Gigabit al secondo.