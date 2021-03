Vantea SMART: titolo vola dopo risultati 2020 con significativa crescita di ricavi (+131%) e margini (+91%)

simone borghi 17 marzo 2021 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Euforico il titolo Vantea SMART a Piazza Affari con un rialzo di oltre il 7% a 3,77 euro. A sostenere il titolo i risultati dell’esercizio 2020 che si è chiuso con ricavi pari a 17,16 milioni di euro, in crescita del 131% rispetto all’esercizio precedente. Un risultato che è stato raggiunto grazie al costante contributo dell’area Cybersecurity e al significativo impulso dato dall’area Food&Beverage. L’Ebitda è pari a 2,1 milioni, in crescita del +28% rispetto al 2019. Al netto di componenti non ricorrenti, l’Ebitda è passato da 1 a 1,8 milioni, registrando una crescita del 91% e segnando un Ebitda margin del 10,6%. L’Ebit è pari a 2 milioni, in crescita del 23% al 2019. Al netto di componenti non ricorrenti, l’Ebit è passato da 0,9 a 1,7 milioni, registrando una crescita del 86% e segnando un Ebit margin del 9,8%. L’utile netto è risultato pari a 1,36 milioni, in crescita rispetto agli 1,23 milioni del 2019. In entrambi gli anni l’utile ha beneficiato di componenti non ricorrenti.Il trend di crescita registrato nel 2020 continuerà negli anni successivi, poiché i fattori di crescita che lo hanno determinato sono strutturali e frutto elementi innovativi e del lavoro organizzativo svolto negli anni. Sul fronte M&A, il Gruppo ha intavolato attività esplorative con alcuni soggetti operanti nell’area IT. L’apertura verso il mercato estero è un altro fronte attivo. Particolare impegno si sta dedicando al mercato iberico.