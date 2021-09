Valsoia: in crescita tutti gli indicatori economici nel I semestre 2021

simone borghi 2 settembre 2021 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

Nel primo semestre 2021 Valsoia ha registrato ricavi di vendita per 46,4 milioni di euro in crescita del 6,8% rispetto all’esercizio precedente che aveva già evidenziato una crescita del +17,2% sul pari semestre 2019.Il confronto dei ricavi di vendita tra primo semestre 2021 e pari periodo 2019 (pre-covid) evidenzia pertanto una crescita del 25,1%.Crescono sia le vendite Italia (+6,1%) che Estero (+14,3%). In particolare, in Italia aumentano sia i Ricavi della Divisione Salute (+3,7%) che quelli della Divisione Food (+10,8%).L'Ebitda è risultata pari ad 7,9 milioni in crescita del +4,5% rispetto al corrispondente semestre 2020. Si evidenzia inoltre che la marginalità del pari periodo 2020 era già incrementata in misura significativa (+41,1%) rispetto al pari periodo 2019.Il confronto della marginalità operativa tra il primo semestre 2021 e il pari periodo 2019 registra pertanto una crescita complessiva del 47%.L’Ebitda margin nel 2021 risulta pari al 17,0%, rispetto al 17,4% del pari periodo dell’anno precedente, e al 14,4% del pari periodo 2019.L’utile netto del periodo è pari a 4,7 milioni, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2020 del +3%.