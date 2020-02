Unipol: utile balza a 1,09 mld nel 2019, +56% per il dividendo

Daniela La Cava 14 febbraio 2020 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Utili 2019 e dividendo in crescita per Unipol. Il gruppo assicurativo bolognese ha annunciato questa mattina i risultati preliminari consolidati dell’esercizio 2019 che vedono un risultato netto consolidato di 1.087 milioni di euro contro i 628 milioni dell’esercizio precedente. Tale risultato, spiega Unipol nel comunicato odierno, "comprende anche gli effetti positivi derivanti dal primo consolidamento con il metodo del patrimonio netto del Gruppo Bper (pari a 421 milioni) e l’onere straordinario derivante dalla sottoscrizione degli accordi con le organizzazioni sindacali per il fondo di solidarietà e altre forme di incentivazione all’esodo pari a circa 66 milioni". Crescita a doppia cifra per il risultato netto consolidato normalizzato che è stato pari a 732 milioni (+19,5%).Per quanto riguarda la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, ha raggiunto la soglia di 14.014 milioni, +13,5%, rispetto al 31 dicembre 2018 (12.245 milioni a perimetro omogeneo).Il gruppo ha infine fatto sapere che tenendo in considerazione questi risultati, verrà proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,28 euro per ogni azione, in aumento del 56% rispetto al 2018. Confermati i target del piano strategico 2019-2021.