Unipol: nel I semestre utile netto salito a 617 mln, raccolta assicurativa in calo per effetto Covid

Valeria Panigada 7 agosto 2020 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

Unipol ha chiuso il primo semestre dell'anno con un aumento dell'utile netto che si è attestato a 617 milioni, contro i 353 milioni del giugno 2019. Il risultato del semestre è stato influenzato da una riduzione della sinistralità durante il periodo di lockdown. La raccolta diretta assicurativa è scesa del 16,4% a 6.100 milioni di euro. In particolare, la raccolta diretta Danni ha risentito del rallentamento dell’attività commerciale a causa dell’emergenza sanitaria e ha subito una flessione del 4,4% a 3.927 milioni. A questo ammontare contribuisce la compagnia UnipolSai, che ha registrato premi Danni per 3.354 milioni (-3,6%). Nel comparto Vita, Unipol ha realizzato una raccolta diretta pari a 2.173 milioni, con un decremento del 31,8% dovuto agli effetti dell’emergenza sanitaria, oltre che al confronto con un primo semestre 2019 che aveva beneficiato della raccolta straordinaria derivante da due nuovi fondi pensione per complessivi 630 milioni. La compagnia UnipolSai ha realizzato una raccolta diretta pari a 1.507 milioni (-35,3%).