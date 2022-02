UnipolSai: utile scende a 723 mln nel 2021, +9,2% pe raccolta assicurativa

Daniela La Cava 11 febbraio 2022 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di UnipolSai Assicurazioni ha analizzato i risultati preliminari consolidati dell’esercizio 2021 che vedono il risultato netto consolidato attestarsi a 723 milioni di euro rispetto al corrispondente risultato dell’anno precedente (853 milioni) "che fu particolarmente influenzato dalla riduzione della sinistralità conseguente ai lockdown decretati dal Governo per fronteggiare la pandemia Covid-19". Al 31 dicembre 2021 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 13.329 milioni, in crescita (+9,2%) rispetto ai 12.210 milioni di euro al 31 dicembre 2020. I risultati definitivi saranno esaminati dall’organo amministrativo in occasione della riunione prevista per il 24 marzo prossimo.Sul fronte cedola, la società assicurativa ha fatto sapere che verrà proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,19 euro per ogni azione.