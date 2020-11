UnipolSai: utile per 701 mln nei 9 mesi 2020

Daniela La Cava 13 novembre 2020 - 08:56

MILANO (Finanza.com)

UnipolSai ha annunciato di avere chiuso i primi 9 mesi del 2020 con un risultato netto consolidato pari a 701 milioni di euro rispetto ai 576 milioni al 30 settembre 2019 (+21,6%). La società assicurativa ha tuttavia precisato che il "valore normalizzato determinato escludendo gli effetti legati agli oneri non ricorrenti (67 milioni al netto delle imposte) derivanti da accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali per incentivazioni all’esodo dei dipendenti". Il risultato del periodo, aggiunge la nota, è stato influenzato dagli effetti dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19, tuttora in corso.Al 30 settembre 2020 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 8.635 milioni di euro (10.008 milioni al 30 settembre 2019, -13,7%).