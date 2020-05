UnipolSai: utile netto scivola a 171 mln nel I trimestre su emergenza sanitaria

Daniela La Cava 15 maggio 2020 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Per UnipolSai il primo trimestre è stato archiviato con utili in calo. Nel dettaglio il gruppo assicurativo ha visto il risultato netto consolidato scivolare a 171 milioni contro i 184 milioni al primo trimestre 2019 (-7,2%), "risultato influenzato dall’emergenza sanitaria tuttora in corso".Nel primo trimestre del 2020 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 3.119 milioni contro i 3.322 milioni al 31 marzo 2019 (-6,1%). La raccolta diretta Danni, pari a 1.980 milioni di euro, ha risentito degli effetti dell’emergenza sanitaria, registrando una flessione dell'1,5% rispetto ai 2.010 milioni al 31 marzo 2019. Nel comparto Vita, nei primi mesi del corrente esercizio il gruppo UnipolSai ha mostrato una flessione del fatturato del 13,2%, con una raccolta diretta che al 31 marzo 2020 di 1.139 milioni.