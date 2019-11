UnipolSai: utile netto normalizzato sale a 576 mln (+1,8%) nei 9 mesi

Daniela La Cava 8 novembre 2019 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

UnipolSai ha archiviato i primi 9 mesi dell'anno con un risultato netto consolidato normalizzato pari a 576 milioni di euro, in crescita dell’1,8% rispetto al 2018, e con un utile netto reported pari a 509 milioni di euro. "Tale risultato era pari a 862 milioni nei primi 9 mesi del 2018, ma comprendeva una plusvalenza di 309 milioni dovuta alla cessione della partecipazione in Popolare Vita, oltre ad altri effetti minori", spiega il gruppo assicurativo in una nota.Nei primi 9 mesi dell'anno la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, è salita del 23,4% a circa 10 miliardi di euro, di cui il settore Danni a 5,73 miliardi e quello Vita a 4,3 miliardi.