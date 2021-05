UnipolSai: utile netto balza a 249 mln (+45,7%) nel I trimestre, +2% per raccolta assicurativa

Daniela La Cava 14 maggio 2021 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo UnipolSai ha annunciato di avere chiuso il primo trimestre 2021 con un utile netto consolidato pari a 249 milioni di euro, in crescita del 45,7% rispetto al risultato di 171 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Nel trimestre in esame la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 3.181 milioni di euro, +2% rispetto ai 3.119 milioni al 31 marzo 2020. Nel dettaglio, la raccolta diretta nel comparto Danni, pari a 1.919 milioni di euro, ha registrato una flessione del 3% rispetto ai 1.980 milioni del 31 marzo 2020, mentre quella Vita ha mostrato un incremento del 10,7%, attestandosi a 1.261 milioni. La società ha comunicato che il combined ratio netto riassicurazione si è attestato all’89,1% (92,0% al 31 marzo 2020), mentre il solvency ratio consolidato è stato pari al 277%."Il risultato consolidato della gestione per l’anno in corso, escludendo eventi attualmente non prevedibili anche legati ad un aggravarsi del contesto di riferimento, è atteso positivo e in linea con gli obiettivi definiti nel piano strategico 2019-2021", ha precisato UnipolSai.