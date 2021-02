UnipolSai: utile 2020 balza a 853 mln, proposto dividendo a 0,19 euro

Daniela La Cava 12 febbraio 2021 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

UnipolSai, controllata del gruppo Unipol, ha annunciato i risultati preliminari per il 2020 che vedono il risultato netto consolidato pari a 853 milioni di euro, in crescita del 18,3% rispetto ai 721 milioni dell’esercizio 2019, il cui risultato - spiega la società assicurativa - escludeva gli oneri non ricorrenti derivanti dagli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali relativi al Fondo di Solidarietà ed altre forme di incentivazione all’esodo (pari a 66 milioni al netto delle imposte). La raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, è stata di 12,21 miliardi in calo del 12,9% rispetto al 31 dicembre 2019 (14,014 miliardi). L’esercizio 2020, si legge nel comunicato, è stato fortemente caratterizzato dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid19 che ha influenzato sia l’attività commerciale sia la sinistralità. Nel dettaglio, nel settore Danni, la raccolta diretta dell’esercizio 2020 è pari a 7,882 miliardi con una riduzione del 3,5%, mentre il comparto Non Auto ha registrato una raccolta pari a 3,896 miliardi (-2,3%)."In considerazione delle risultanze contabili individuali di UnipolSai Assicurazioni nonché della solidità patrimoniale complessiva, verrà proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,19 euro per ogni azione, in aumento del 18,7% rispetto al 2019", si legge nella nota societaria in merito al dividendo.Per quanto riguarda, invece, l'evoluzione prevedibile della gestione "l’andamento del business assicurativo risulta in linea con quello di fine 2020, ancora condizionato dagli effetti della pandemia sull’attività commerciale e sulla sinistralità. Il risultato consolidato della gestione per l’anno in corso, escludendo eventi attualmente non prevedibili anche legati ad un aggravarsi del contesto di riferimento, è atteso positivo ed in linea con gli obiettivi definiti nel Piano Strategico 2019 -2021".