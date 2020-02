UnipolSai: utile 2019 scende a 655 mln, dividendo proposto a 0,16 euro (+10%)

Daniela La Cava 14 febbraio 2020 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

UnipolSai, compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, ha chiuso l’esercizio 2019 con utile netto di 655 milioni di euro, in flessione rispetto ai 948 milioni dell’esercizio precedente. Tale risultato per il 2019, si legge nella nota del gruppo assicurativo, comprende l’onere straordinario derivante dalla sottoscrizione, nel terzo trimestre 2019, degli accordi con le organizzazioni sindacali per il fondo di solidarietà e altre forme di incentivazione all’esodo pari a circa 66 milioni. Il risultato netto consolidato normalizzato è invece salito a quota 721 milioni di euro, in crescita del 3,2% rispetto al risultato normalizzato a perimetro omogeneo di 699 milioni dell’esercizio precedente. Il dividendo unitario proposto è pari a 0,16 euro per azione, in aumento del 10% rispetto al 2018.Alla luce dei risultati conseguiti nel 2019 dal Gruppo UnipolSai sono stati confermati i target finanziari delineati nel piano strategico 2019-2021.