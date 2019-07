UniCredit: ecco il consensus per il secondo trimestre 2019

simone borghi 29 luglio 2019 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Unicredit si scalda in vista dei conti trimestrali in arrivo il 7 agosto 2019. Il cda per l’approvazione dei conti semestrali è in agenda il 6 agosto, ma i conti verranno diffusi il 7 agosto mattina prima dell’avvio delle contrattazioni con successiva conference call con gli analisti alle ore 10:00 con il ceo Jean Pierre Mustier che successivamente incontrerà i giornalisti presso l’UniCredit Tower di Milano.In attesa dell’appuntamento con i risultati del secondo trimestre dell’anno in corso, UniCredit ha pubblicato sul proprio sito le previsioni del consensus degli analisti, rappresentanti 25 broker che coprono il titolo. Nel dettaglio, secondo la mediana delle stime, l’utile netto trimestrale di UniCredit è visto raggiungere quota 2,225 miliardi di euro (circa 1 miliardo nel secondo trimestre 2018), mentre l’utile pre-tasse dovrebbe attestarsi a 1,291 miliardi (1,3 mld nel secondo trimestre 2018) e il risultato netto di gestione è atteso a 1,493 miliardi (1,8 mld nel secondo trimestre '18). I ricavi trimestrali indicati dal consenso degli analisti sono invece previsti a quota 4,617 miliardi.La maggioranza degli analisti che coprono il titolo UniCredit è positiva (fonte Bloomberg). Ben l’87,5% degli esperti punta sul titolo (giudizio Buy), il 12,5% ne raccomanda il mantenimento in portafoglio (Hold) mentre nessun analista è posizionato sul Sell. Il prezzo medio a 12 mesi del titolo UniCredit è pari 14,99 euro con quindi un potenziale upside del 33,6% rispetto ai prezzi attuali.