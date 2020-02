UBI Banca approva conti 2019 e alza dividendo a 0,13 euro per azione

Titta Ferraro 10 febbraio 2020 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Il 2019 di UBI Banca si è chiuso con un utile netto di 251 milioni, in calo del 41% rispetto al 2018 per effetto della fiscalità, negativa nel 2019 e positiva nel 2018. Al netto delle poste non ricorrenti, l'utile al netto risulta di 352,9 milioni, +16,7% rispetto ai 302,4 mln del 2018. Nel solo quarto trimestre l'utile risulta di 60 milioni rispetto ai 215 un anno prima. Il consensus raccolto dalla banca indicava un utile trimestrale a 24 milioni.Il CdA della banca bergamasca ha deciso di proporre un dividendo di 0,13 euro per azione (+8,3% rispetto al 2018), con un rendimento del 4,4% sul prezzo di chiusura del titolo al 7 febbraio.A livello patrimoniale, il CET1 ratio risulta del 12,3%.