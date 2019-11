Trimestre con numeri in calo per Telecom, confermata guidance 2019

Titta Ferraro 8 novembre 2019 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Trimestre in calo per Telecom Italia. Nel terzo trimestre dell'anno il colosso tlc italiano ha riportato un un ebitda organico di Gruppo pari a 2 miliardi di euro (-4,5% a/a), con un margine sui ricavi del 44,6% grazie alle azioni di contenimento dei costi. Battute di poco le attese di consensus che erano ferme a 1,97 miliardi. L'ebitda della business unit Domestic è stato pari a 1,6 miliardi di euro (-6,9% a/a) mentre l'ebitda di TIM Brasil è cresciuto del 6,8% a/a (+6,3% a/a nel secondo trimestre).I ricavi totali di Gruppo nel terzo trimestre sono stati pari a 4.429 milioni di euro (-6,1% YoY su base organica). I ricavi da servizi sono stati pari a 4.061 milioni di euro, registrando un calo di 244 milioni di euro rispetto al terzo trimestre 2018 (-5,7% a/a) influenzato dalla consistente riduzione dei contratti relativi a servizi di Wholesale Internazionale a marginalità bassa o nulla avviata a inizio anno. Al netto di quest’ultimo effetto, l’andamento dei ricavi da servizi, rispetto all’anno precedente, si è attestato a -4% annuo a livello di Gruppo e -6,1% per il Domestic.Il gruppo presieduto da Salvatore Rossi ha confermato la guidance sull'intero 2019.