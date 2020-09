Triboo: nel I semestre ricavi in crescita dell'1%, bene l'eCommerce. Confermata guidance

Redazione Finanza 24 settembre 2020 - 08:56

Triboo, gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana e che controlla questa testata, ha archiviato il primo semestre 2020 con ricavi pari a 38 milioni di euro, in crescita dell'1% rispetto ai 37,6 milioni di euro del primo semestre dello scorso esercizio, grazie soprattutto alla performance della business unit T-Commerce. L’Ebitda è salito da 3,5 a 4,7 milioni di euro, grazie soprattutto alla crescita dell’eCommerce e alle azioni poste in essere in termini di efficientamento e riduzione dei costi. Il risultato include, come posta non ricorrente, il risultato positivo per 534 migliaia di euro consuntivato in relazione all’accordo con il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, per la fornitura, avviata a fine maggio, di mascherine chirurgiche monouso a marcatura CE, prodotte grazie all’ATI costituita fra Triboo Digitale e Marobe.Sulla base dei dati del primo semestre e alla luce delle previsioni di risultato per i prossimi mesi, pur in un contesto globale inevitabilmente condizionato dal perdurare della pandemia Covid-19 e non potendo escludere eventuali ulteriori impatti negativi derivanti da un aggravarsi della situazione sanitaria nazionale e mondiale, Triboo ritiene di confermare le guidance previste dal piano industriale 2020-2022.