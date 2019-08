Tod's chiude il primo semestre in rosso per 6 milioni, -4,7% i ricavi

Valeria Panigada 8 agosto 2019 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

Semestre in rosso per Tod's. Il gruppo del lusso ha archiviato i primi sei mesi dell'anno con una perdita netta di 6 milioni di euro, che si confronta con un valore positivo di 33,2 milioni del primo semestre 2018. I ricavi ammontano a 454,6 milioni, evidenziando un calo del 4,7%. I cambi hanno dato un contributo positivo, particolarmente ai marchi Tod’s e Roger Vivier, che hanno la maggiore presenza all’estero.“I numeri di questo semestre sono il risultato transitorio di una politica di investimenti superiori al previsto, che abbiamo deciso di fare con convinzione, per aumentare la visibilità dei nostri marchi, in un contesto fortemente competitivo", ha spiegato Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo, ribadendo la sua fiducia sul futuro: "E' il momento di investire senza remore per ottenere i fatturati necessari, che sono sicuramente raggiungibili. Se ora sacrificheremo qualche punto di Ebitda nel breve, è per privilegiare, nel medio periodo, la profittabilità e la patrimonializzazione del gruppo e dei suoi singoli marchi.Della Valle ribadisce la sua fiducia sul futuro e sull'operato. "Essendo convinti del nostro operato, la mia famiglia ed io continueremo a comperare azioni del gruppo, come abbiamo già fatto in passato”.