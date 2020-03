Terna: utile 2019 sale a 757,3 mln, +5,5% per l'Ebitda

Daniela La Cava 10 marzo 2020 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Terna ha annunciato di avere chiuso il 2019 con l'utile netto del gruppo che è salito a 757,3 milioni di euro, in crescita di 50,7 milioni di euro rispetto al 2018 (+7,2%). I ricavi, pari a 2.295,1 milioni di euro, hanno mostrato un incremento di 98,1 milioni (+4,5%) rispetto al dato dell’esercizio precedente. In crescita anche l'Ebitda (margine operativo lordo) e l'Ebit (risultato operativo) che si sono attestati rispettivamente a 1.741,2 milioni (+5,5%) e a 1.155,1 milioni (+5,3%). Gli investimenti di Gruppo del 2019 sono aumentati del 15,9% a 1.264,1 milioni rispetto ai 1.091,1 milioni dell’esercizio 2018.Il dividendo proposto per il 2019 è pari a 24,95 centesimi di euro per azione (di cui 8,42 centesimi già pagati quale acconto e 16,53 centesimi quale saldo a giugno 2020).