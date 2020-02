Terna: Ebitda 2019 sale a 1,74 mld, crescono anche gli investimenti

Daniela La Cava 20 febbraio 2020 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Terna ha archiviato il 2019 con conti in crescita e migliori delle attese. In particolare, stando ai dati preliminari diffusi ieri a mercati chiusi, il gruppo guidato da Luigi Ferraris ha visto i ricavi consolidati attestarsi a 2,3 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2,2 miliardi del 2018 e sopra le attese del consensus Bloomberg che indicava un fatturato di 2,28 miliardi. Migliora anche l'Ebitda che ha raggiunto quota 1,74 miliardi dai 1,65 miliardi dell'esercizio "come diretta conseguenza - spiega la società - di un migliore risultato del Regolato Italia". Anche in questo caso l’Ebitda è di poco superiore al consensus Bloomberg fermo a 1,72 miliardi.È salita anche la voce investimenti a quota 1,26 miliardi contro 1,09 miliardi nel 2018. L'indebitamento finanziario netto è invece aumentato, portandosi a 8,3 miliardi rispetto ai 7,9 miliardi al 31 dicembre 2018.