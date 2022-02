Tenaris: trimestrale oltre attese, dividendo a 0,28$

Daniela La Cava 17 febbraio 2022 - 08:06

Trimestrale migliore delle attese per Tenaris in termini di utili e ricavi. Nel dettaglio, il gruppo ha annunciato di avere archiviato il quarto trimestre 2021 con un utile netto pari a 336 milioni di dollari rispetto ai 110 milioni dell'analogo periodo nel 2020 e con ricavi che sono cresciuti dell'82% a circa 2,06 miliardi contro 1,13 miliardi di un anno fa (+17% t/t). I risultati sono migliori del consensus Bloomberg che indicava un giro d'affari di 2 miliardi di dollari e profitti di 272,8 milioni. Guardando ai conti dell'esercizio 2021, Tenaris ha visto i ricavi salire a 6,52 miliardi e l'utile netto attestarsi a 1,05 miliardi dopo la perdita di 642 milioni del 2020.Dopo l'approvazione dei conti annuali della società a marzo 2022, il consiglio di amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale annuale degli azionisti, che si terrà il prossimo 3 maggio, il pagamento di dividendi per un importo complessivo di circa 484 milioni di dollari. Se approvato, verrebbe pagato un dividendo di 0,28 dollari ad azione (consensus bloomberg a 0,32 dollari).