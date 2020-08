Telecom Italia: utile sale a 678 mln nel semestre, giù ricavi da servizi

Daniela La Cava 5 agosto 2020 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Telecom Italia ha comunicato ieri al mercato i conti del primo semestre 2020. Nel dettaglio, il gruppo guidato da Gubitosi ha chiuso i primi sei mesi dell'anno con un utile netto che è salito del 23% a 678 milioni di euro, mentre i ricavi da servizi si sono attestati a 7,3 miliardi (-7,4% a/a). La società ha spiegato nella nota che "il trend dei ricavi, oltre a risentire degli effetti dell’emergenza Covid, riflette la razionalizzazione del portafoglio prodotti e la maggior disciplina nei processi commerciali avviata lo scorso anno". L'Ebitda organico si è attestato a 3,5 miliardi nel semestre (-6,9% su base annua, -6,4% nel secondo trimestre con margine al 46,1%).L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno si è ridotto di 1.697 milioni di euro da fine 2019, attestandosi a 25.971 milioni di euro (ovvero 21.095 milioni di euro su base after lease). L’equity free cash flow ha contribuito per 978 milioni di euro e la rimanente parte è attribuibile alla parziale monetizzazione della partecipazione in Inwit che ha più che bilanciato il pagamento di 316 milioni di dividendi sulle azioni ordinarie e di risparmio di Tim.