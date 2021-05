Technogym: ricavi trimestrali salgono a 128,7 mln, al lavoro su Olimpiadi di Tokyo

Redazione Finanza 12 maggio 2021 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Technogym ha annunciato di avere chiuso il primo trimestre 2021 con ricavi di 128,7 milioni, in crescita del 10,2% rispetto al primo trimestre del 2020 (+13,1% a cambi costanti rispetto al 2020). Nel periodo accelera la crescita nell’home fitness, BtoC, +129,2% a quota 51,3 milioni con un incidenza sui ricavi pari al 40% rispetto al 15% del primo trimestre 2020. Inoltre, si conferma il recupero, anche sul fronte BtoB, nelle aree geografiche in ripartenza."Technogym chiude il primo trimestre del 2021 con un fatturato in crescita a doppia cifra, sostanzialmente allineato al primo trimestre del 2019, ed un incremento della redditività più che proporzionale. Tale risultato è frutto di una ulteriore accelerazione delle vendite home fitness a +130% e della ripartenza del BtoB, con il segmento health in testa. Anche il segmento Fitness Club sta ripartendo, soprattutto in Asia Pacific ed in UK, aree in cui gli utenti finali stanno tornando in palestra con entusiasmo e gli operatori hanno confermato i piani di investimento. Nei prossimi mesi si prevede la ripartenza anche nel resto dell’Europa ed in Nord America", ha commentato Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato del gruppo. "In queste settimane siamo già al lavoro per le imminenti Olimpiadi di Tokyo, le ottave per Technogym, a supporto della preparazione atletica di oltre 12 mila campioni di tutto il mondo - aggiunge Alessandri -. Guardiamo al resto del 2021 con fiducia: nel secondo trimestre stiamo registrando un aumento del tasso di crescita rispetto al primo e, forti di un management appassionato e competente, siamo focalizzati nel percorso per raggiungere un miliardo di fatturato nel 2024".Intanto a Piazza Affari il titolo Technogym sale di quasi il 2% a 11,5 euro.