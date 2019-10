Technogym: ricavi salgono a 465 mln nei 9 mesi

Daniela La Cava 23 ottobre 2019 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Technogym ha annunciato di avere chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi consolidati in rialzo del 7,2% a 465 milioni di euro rispetto ai 433,5 milioni dell'analogo periodo nel 2018. I ricavi, precisa la società, sono cresciuti in tutte le aree, in particolare Asia Pacifico (+25%) e Nord America (+17%)."Dopo i buoni risultati del primo semestre, Technogym conferma anche sui nove mesi una crescita dei ricavi superiore al mercato di riferimento", commenta Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato del gruppo, aggiungendo che l'andamento dei ricavi dei primi nove mesi ci rende quindi confidenti di raggiungere i nostri obiettivi di crescita per l’anno".A Piazza Affari il titolo Technogym ha accelerato al ribasso, arrivando a cede circa il 5% in area 10 euro.